Seniorenconsulent verhuisd naar OCMW-gebouw Ben Conaerts

17 juni 2019

De seniorenconsulente van het gemeentebestuur is sinds deze maand niet langer in het gemeentehuis te vinden, maar in de gebouwen van het OCMW. Senioren met vragen kunnen dus vanaf nu terecht in het dienstencentrum Brandpunt op het Jozef Van Cleemputplein. Haar telefoonnummer is 03 880 58 41.

Je kan bij de seniorenconsulente terecht met vragen over aspecten van het ouder worden en de daaraan gekoppelde noden en behoeften. Je krijgt de nodige informatie of wordt doorverwezen naar de juiste dienst of voorziening. De seniorenconsulente is ook vertegenwoordigd in de Boomse Seniorenadviesraad.