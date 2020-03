Schrijver Do Van Ranst trapt Jeugdboekenmaand af in bibliotheek Ben Conaerts

03 maart 2020

15u19 0 Boom De gemeentelijke bibliotheek is van start gegaan met de jaarlijkse Jeugdboekenmaand. Jeugdauteur Do Van Ranst mocht het evenement aftrappen en kwam er voor de gelegenheid vertellen over zijn werk.

De Jeugdboekenmaand is een initiatief van Iedereen Leest om het belang van jeugdliteratuur te onderstrepen. Ook in de bibliotheek van Boom gaat het gebeuren niet onopgemerkt voorbij. Alle Boomse zesde leerjaren waren er maandag en dinsdag te gast om een voordracht bij te wonen van Do Van Ranst. De jeugdauteur kwam er vertellen over zijn werk en antwoorden op de vragen van de kinderen.

Ook de rest van de maand zet de bib jeugdboeken extra in de kijker. Zo staat er op zaterdag 21 maart een slaapfeestje gepland voor kinderen van 8 tot 9 jaar. Voor het slapen gaan, wordt er een spel gespeeld, geknutseld en een verhaal voorgelezen. Op woensdag 25 maart is het tijd voor de ‘Kinderkunstenparade’ met allerlei animatie en activiteiten voor kinderen. Alle nodige info is te vinden op de website van de bib.