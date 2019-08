Schorrestappers helpen deelnemers Dodentocht Ben Conaerts

12 augustus 2019

Voor de Boomse wandelsportvereniging Schorrestappers was het opnieuw een uiterst succesvolle Dodentocht. Van de 129 leden zijn er 107 in geslaagd om de 100 kilometer lange tocht uit te stappen. Dat is in niet geringe mate de danken aan de inzet van de medewerkers die de wandelaars uitgebreid ondersteunden.

“We proberen onze wandelaars op verschillende manieren te helpen”, zegt voorzitter Patrick Elsen. “We vervoeren hun bagage, verzorgen hun blaren, hebben broodjes en drank ter beschikking en – niet onbelangrijk – geven de nodige peptalk. Ons clublid Robby Van Reeth is hiervan de grote organisator en ik ben heel trots om als voorzitter op hem te kunnen rekenen.”