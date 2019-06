Schorremorrie pakt uit met meer dan 50 attracties Ben Conaerts

05 juni 2019

Het jaarlijkse kinderfestival Schorremorrie strijkt op zondag 9 juni opnieuw neer in De Schorre in Boom. Kinderen van 3 tot 12 jaar kunnen zich van 11 tot 18 uur komen uitleven op meer dan vijftig attracties.

De deltaweide wordt omgetoverd tot een speelparadijs met onder meer springkastelen, trampolines, volksspelen, ponyritjes en gocarts. Voor de allerkleinsten is er een aparte peutertuin met een ballenbad en springkastelen. Verder kan je met het hele gezin minigolf spelen of waterfietsen op de vijvers van het recreatiedomein.

De organisatie van Schorremorrie is in handen van De Schorre en de Gezinsbond. Rekening houdende met het succes van de voorbije edities worden er 5.000 bezoekers verwacht. Een ticket in voorverkoop kost 5 euro per persoon. Aan de kassa betaal je 2 euro meer. Kinderen tot en met 3 jaar mogen gratis mee komen spelen. Meer info is te vinden op de website www.deschorre.be.