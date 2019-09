Schoolstraat OLVI De Reuzenboom start op maandag 16 september Ben Conaerts

13 september 2019

13u34 0 Boom Zoals reeds aangekondigd gaat het gemeentebestuur van start met een proefproject rond schoolstraten. De eerste schoolstraat wordt ingevoerd aan OLVI De Reuzenboom en wordt uitgetest van 16 september tot en met 25 oktober.

Het gemeentebestuur wil bij de start van het nieuwe schooljaar een aantal acties ondernemen om de scholieren veiliger naar school te laten gaan. Een van de nieuwe initiatieven is een proefproject rond zogenaamde schoolstraten. “In een schoolstraat is het voor automobilisten op bepaalde ogenblikken – bij de start en het einde van de schooldag - verboden om de straat te rijden. De straat wordt afgesloten met een verplaatsbare afsluiting waar duidelijk ‘schoolstraat’ op vermeld is”, legt schepen van Mobiliteit Abdel El-Hajoutti (CD&V) uit.

De Reuzenboom en De Kade

De eerste schoolstraat wordt uitgetest van 16 september 2019 tot en met 25 oktober 2019 aan OLVI De Reuzenboom. Daarvoor wordt de Eikenstraat en de Spoorweglaan tussen Wilgenstraat en Eikenstraat afgesloten van 8.20 tot 8.50 uur op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, van 15.10 tot 15.45 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en van 12 tot 12.30 uur op woensdag.

Van 30 september tot en met 25 oktober wordt ook een schoolstraat aan OLVI De Kade ingevoerd. Daarvoor wordt de Onze-Lieve-Vrouwstraat en een stuk van de Bassinstraat afgesloten van 08.05 tot 08.40 uur op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag, van 15.25 tot 15.55 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en van 11.50 tot 12.15 uur op woensdag.

Minder uitlaatgassen

“Na twee maanden worden het project geëvalueerd in overleg met de omwonenden en de scholen,” aldus schepen Abdel El-Hajoutti. “Wij zijn van mening dat er heel wat voordelen verbonden zijn aan schoolstraten. Ze zorgen voor een veilige schoolomgeving voor voetgangers en fietsers, minder fijn stof en uitlaatgassen in de buurt van de scholen, en meer beweging bij kinderen en ouders. Intussen zijn er ook met basisschool Boom Park gesprekken lopende om daar een schoolstraat in te voeten.”