Schoolstraat aan Boom Park verlengd tot na krokusvakantie Ben Conaerts

27 februari 2020

12u52 0 Boom Het proefproject met de schoolstraat in de buurt van basisschool Boom Park wordt verlengd.

In december besliste het gemeentebestuur om een proefproject met een schoolstraat uit te testen aan basisschool Boom Park. Nu werd overeengekomen het project te verlengen tot na de krokusvakantie. “De school mag ook na krokus de schoolstraat inrichten in de Jan Frans Willemsstraat van de Van Leriuslaan tot het Conscienceplein”, zegt schepen van Mobiliteit Abdel El-Hajoutti (CD&V). “Voorwaarde is wel dat de school de ouders aanspoort om te parkeren op de parking aan bos N in van Leriuslaan of op de parking in Beukenlaan om dan te voet naar de school te komen.”

De Jan Frans Willemsstraat wordt in dit proefproject afgesloten bij het begin en einde van de schooldag. Dat betekent concreet van maandag tot vrijdag van 8.20 tot 8.45 uur, op woensdagmiddag van 12.20 tot 12.35 uur en op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.25 tot 15.40 uur. Op het ogenblik dat de straat afgesloten is, is deze enkel toegankelijk voor voetgangers en fietsers.