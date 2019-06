Scholen uit Rupelstreek nemen massaal deel aan Rode Neuzen Dag: “Iedereen moet zichzelf kunnen zijn” Ben Conaerts

18 juni 2019

16u29 0 Boom De campagne voor de vierde Rode Neuzen Dag, de goeddoelactie van VTM, Qmusic, HLN en Belfius, loopt als een trein. De actie zet dit jaar nog meer in op scholen en wil van zoveel mogelijk scholen in Vlaanderen een Rode Neuzen School maken. Nu al zijn 1.126 scholen ingeschreven, waaronder ook een heel aantal uit de Rupelstreek.

Waar de vorige jaren de focus van Rode Neuzen Dag lag op het mentaal welzijn van jongeren, verruimt de goeddoelactie dit jaar naar het mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder maken van jongeren in Vlaanderen. Om die problematiek onder de aandacht te brengen, roept de Rode Neuzen Dag zoveel mogelijk scholen op om acties te organiseren. “We willen de scholen zo goed mogelijk inspireren en ondersteunen”, licht Qmusic-dj en Rode Neuzen Dag-supporter Sam De Bruyn toe. “Het geld van de actie van de school gaat integraal naar hun gekozen project, aangevuld met een financiële extra door acties die de rest van Vlaanderen organiseert.”

In basisschool De Hoeksteen in Boom willen ze aan de oproep alvast gehoor geven. “We weten nog niet welke acties we gaan organiseren, maar vinden het belangrijk dat we het thema van de Rode Neuzen Dag mee in de kijker zetten”, zegt zorgcoördinator Bobbie De Waegenaere. “Op onze school willen we iedereen de kans geven om zichzelf te kunnen zijn. Daarom zijn we van start gegaan met een antipestbeleid en organiseren we maandelijks acties om het pesten tegen te gaan. Dat we als Rode Neuzen School een optreden van K3 en Niels Destadsbaeder kunnen winnen, maakt ons alleen maar enthousiaster.” (lacht)

De Hoeksteen is niet de enige Boomse school waar rond de Rode Neuzen Dag wordt gewerkt. Ook op middenschool Den Brandt, basisschool Boom Park, basisschool ’t Krekeltje, basisschool De Reuzenboom en OLVI Boom staat men te springen om een Rode Neuzen School te worden. Andere scholen uit de Rupelstreek die zich hebben ingeschreven, zijn de Vrije Basisschool in Hemiksem, de Sint-Lutgardisschool in Schelle en de Gemeentelijke Basisschool van Niel. Scholen die dat voorbeeld willen volgen, kunnen alle info vinden op de website rodeneuzendag.be.