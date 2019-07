Schaduwplaatsen, beneveling en gratis water: Tomorrowland wapent zich tegen de hitte Ben Conaerts

24 juli 2019

18u32 0 Boom Tomorrowland neemt extra maatregelen om haar festivalgangers de komende dagen te beschermen tegen de hitte. Met donderdag en vrijdag verwachte maxima van respectievelijk 40 en 36 graden is dat zeker geen overbodige luxe.

“Vorig jaar kregen we ook te maken met een hittegolf”, klinkt het bij de organisatie. “We grijpen terug naar de maatregelen van toen. We creëren extra schaduwplekken, zorgen voor beneveling op het terrein en aan de podia en voorzien op een aantal plaatsen toegang tot gratis water. Tegelijkertijd proberen we alle bezoekers zoveel mogelijk te sensibiliseren om ook zelf de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen en zich te beschermen tegen de zon.”