Sandrine (21) verwelkomt Tomorrowlandgangers in Brussel: “Festivalbeleving begint van zodra ze van de bus stappen” Ben Conaerts

16 juli 2019

15u28 0 Boom Als duizenden buitenlandse festivalgangers donderdag in hun hotel in Brussel aankomen, zullen ze passend worden verwelkomd door Sandrine Wouters (21). De danseres uit Schelle kruipt daarvoor speciaal in de huid van een personage uit het Tomorrowlanduniversum. “Ik vind het geweldig dat ik deel kan uitmaken van de festivalbeleving.”

Je hebt pas een urenlange vlucht achter de rug, je arriveert aan je hotel in hartje Brussel en dan gebeurt het, vroeger dan verwacht: je maakt kennis met de magie van Tomorrowland. In plaats van een hotelportier of een receptioniste word je onthaald door een sprookjesachtig, kleurrijk personage uit het Tomorrowlanduniversum. Ze heet je welkom, lacht je toe en leidt je naar binnen. Je festivalbeleving begint daar en dan.

Sandrine Wouters kruipt donderdag in de huid van een van deze personages. Van 9 tot 20 uur zal ze de Tomorrowlandgangers verwelkomen in Hotel Pullman in Brussel. “Het is nu het tweede jaar op rij dat ik dit mag doen. Vorig jaar vond ik het echt heel leuk, met al die verschillende nationaliteiten die je tegenkomt. Alle mensen zijn ook ontzettend enthousiast zodra ze je zien. Ze stappen van de bus, komen aan in hun hotel en daar sta ik hen dan op te wachten. Het is voor hen een hele leuke verrassing. Ze verwachten niet dat hun festival daar al voor een stukje zal beginnen.”

De mensen zijn ontzettend enthousiast als ze je zien. Ze verwachten niet dat hun festival al aan hun hotel zou beginnen. Sandrine Wouters

Sandrine heeft zelf nog geen precies idee hoe haar personage er zal uitzien. “Ik krijg mijn kostuum pas op de dag zelf”, zegt ze. “Maar het zal sowieso in het thema van Tomorrowland zijn. Ik speel een figuur uit een fantasiewereld. Ik probeer sierlijk te bewegen en in interactie te treden met de mensen. Ik poseer voor foto’s, maar ik ga wel weinig tot geen gesprekken aan. Ik blijf zoveel mogelijk in mijn rol. Het is mijn taak om de fantasie bij de mensen naar boven te halen. Ik wil die fantasie ook in stand houden.”

Droomjob

Het worden alleszins drukke dagen voor Sandrine. Net als vorig jaar zal ze ook te zien zijn op het festivalterrein zelf. In een andere outfit, maar in een gelijkaardige rol, om de festivalbeleving te versterken. “Ik ga over het hele festivalterrein lopen, van podium naar podium”, legt ze uit. “Bij warm weer is dat best pittig, met je kostuum en je make-up. Maar ik vind het echt een droomjob. Het is fantastisch om deel uit te mogen maken van de sprookjeswereld die Tomorrowland is en je tussen al die superspontane, dansende mensen te kunnen begeven. De wereld komt samen op één plaats en jij mag daar bij zijn. Ik ben in juni vorig jaar afgestudeerd als danseres aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. Het was altijd mijn droom om eens te mogen dansen op Tomorrowland. Ik had nooit verwacht dat die droom zo snel in vervulling zou gaan.”