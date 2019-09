Ruwbouwwerken nieuw jeugdhuis goed en wel van start Ben Conaerts

18 september 2019

17u18 0 Boom De ruwbouwwerken aan het nieuwe jeugdhuis aan de Sint-Annakapel in de Kapelstraat zijn goed en wel van start gegaan. Dat ging gepaard met een officiële eerste spadesteek.

De benedenverdieping van de Sint-Annakapel wordt omgevormd tot een nieuw Booms jeugdhuis. De werken stonden al langer op de agenda, maar vandaag kon de eerste spade eindelijk in de grond worden gestoken. “De grond wordt vrijgemaakt en er wordt een aantal zaken aangebouwd, zoals een kitchenette, vergaderlokaal en toiletten. Er worden zowel een trap als een lift voorzien”, zegt schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA).

De ruwbouwwerken kosten meer dan 500.000 euro en zouden tegen het bouwverlof van 2020 klaar moeten zijn. In een tweede fase wordt gestart met de afwerking en ten slotte kunnen de schilderwerken aanvatten. Tegen eind 2021 zouden de jongeren hun intrek in het nieuwe jeugdhuis moeten kunnen nemen. Het hele project kost ongeveer 1,3 miljoen euro en is daarmee na de verhuis van de bibliotheek opnieuw een belangrijk dossier voor de gemeente.

“Met dit project geven we een nieuwe functie aan een gebouw dat anders verloren zou zijn gegaan”, zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA). “De inrichting van het jeugdhuis wordt zo opgevat dat het altijd nog een andere bestemming kan krijgen. Als het jeugdhuis ooit zou ophouden te bestaan, dan kunnen we de ruimte gebruiken voor ons cultureel centrum. Over de toekomst van de ruimte op het gelijkvloers van de Sint-Annakapel is momenteel nog niets beslist.”