Rusthuis De Beuck opgeschrikt door brand Patrick Lefelon

26 februari 2020

07u06 13 Boom Rond 4 uur dinsdagnacht is er even alle hens aan dek geroepen voor een brand in rusthuis De Beuck aan het Jozef Cleemputplein in Boom. Het Medisch Interventie Plan werd afgekondigd. Uiteindelijk hoefden de 200 bewoners niet geëvacueerd te worden.

De brand beperkte zich tot een klein incident in een technische ruimte. Het was snel geblust. Het MIP was afgekondigd omdat een deel van de tweehonderd bewoners bedlegerig is. Er vielen geen gewonden. Slechts één personeelslid had verzorging nodig omdat het rook had ingeademd.