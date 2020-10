Rupelse streekproducenten zetten vijf zondagen deuren open Ben Conaerts

12 oktober 2020

15u19 0 Boom Met de herfst voor de deur zet Toerisme Rupelstreek de streekproducten nog eens in de kijker. Vijf streekproducenten uit de regio zetten vanaf 25 oktober tot en met 6 december hun deuren open en staan op zondagnamiddag klaar om bezoekers op een coronaveilige manier te ontvangen.

In het verlengde van de Week van de Smaak begin november zetten vijf streekproducenten uit de Rupelstreek hun deuren open. Op zondagen 25 oktober, 8 november, 15 november, 22 november en 6 december kan je met een klein groepje hun geheimen gaat ontdekken en hun producten gaan proeven.

De Imkerij Schelle Honing mag op 25 oktober de spits afbijten. De imker ontvangt je in de volkstuin Aerdborg in Schelle en neemt je mee naar de wondere wereld van de bijtjes. Uiteraard kan een rondleiding en een degustatie niet ontbreken. De daaropvolgende zondagen komen achtereenvolgens brouwerij De Klem, brouwerij De Blauwe Kuip, muziekinstrumentenbouwer Stringstruments Worxhop en brouwerij Gansenhof aan de beurt.

Na kennisgemaakt te hebben met de producten, krijg je de kans om op eigen initiatief een gezonde wandeling te maken in de desbetreffende gemeente. Heb je zin in meer of wens je anderen mee te laten genieten, dan kan je in het infokantoor Rupelstreek een streekproductenmand aankopen. Voor een bezoek betaal je 5 euro per persoon en moet je vooraf inschrijven. Dat kan via info@toerismerupelstreek.be.