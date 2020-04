Rupeljoeng houdt jongeren actief met online uitdagingen Ben Conaerts

06 april 2020

13u18 0 Boom De intergemeentelijke tienerwerking Rupeljoeng probeert de plaatselijke jeugd in deze coronatijden digitaal te prikkelen. Elke dag worden via Facebook leuke uitdagingen gelanceerd waarmee mooie prijzen te winnen zijn.

Om de tieners ondanks de coronamaatregelen een fijne paasvakantie te bezorgen, organiseert Rupeljoeng iedere dag leuke uitdagingen. Het initiatief werd zaterdag al afgetrapt met een Fortnitechallenge, dat de jongeren oproept om een van de Fortnitedansjes te imiteren. Het resultaat moet online worden gepost en wie het er het best van afbrengt, krijgt een waardebon van 20 euro. De komende dagen volgen er nog meer uitdagingen via de Facebookpagina van Rupeljoeng.

“Voor kinderen en jongeren is het vaak niet gemakkelijk om binnen en thuis te blijven, zeker nu met de warme zonnige periodes”, zegt Booms schepen van Jeugd Abdel El-Hajoutti (CD&V). “Met de challenges van Rupeljoeng proberen we hen toch een leuke paasvakantie te geven. We voorzien voor kwetsbare gezinnen ook pretpakketten met materiaal waar de kinderen thuis mee aan de slag kunnen. Boomse jeugdverenigingen dragen eveneens hun steentje bij met opdrachten en thuischiro.”