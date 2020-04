Rupeljoeng daagt tieners uit in hun kot te blijven Ben Conaerts

24 april 2020

15u11 0 Boom De ‘challenges’ van de intergemeentelijke tienerwerking Rupeljoeng bleken tijdens de paasvakantie een groot succes. Daarom wacht er de tieners van de regio nu een nieuwe uitdaging: tonen dat ze in hun kot blijven.

In de paasvakantie daagde Rupeljoeng de jongeren uit de streek uit om vanuit hun kot bepaalde opdrachten tot een goed einde te brengen. Die werden vervolgens op de sociale media in de kijker gezet. De jongeren die deelnamen, maakten kans op een waardebon van 20 euro. Omdat de actie zo’n succes was, blijft ze ook na de paasvakantie verderlopen.

“Al twee jongeren uit de streek hebben een ‘challenge’ gewonnen”, zegt schepen van Jeugd Abdel El-Hajoutti (CD&V). “Met de nieuwste ‘challenge’ moeten de jongeren een affiche voor aan raam hangen met de boodschap dat ze in hun kot blijven. Ook daarmee maken ze kans op een cadeaucheque. Deze uitdagingen lopen tot het einde van de coronamaatregelen.”