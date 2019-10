Rupelgemeenten organiseren infoavond ‘Slim verhuren’ Ben Conaerts

03 oktober 2019

14u45 0 Boom De gemeenten Niel, Boom, Schelle, Rumst en Hemiksem organiseren op dinsdag 8 oktober de infoavond ‘Slim verhuren’ in De Schorre in Boom. Eigenaar-verhuurders kunnen daar terecht voor een antwoord op al hun vragen rond het verhuren van hun woning of appartement.

Er wordt heel wat verwacht van eigenaar-verhuurders. Met alle nieuwe regels die er opgelegd worden, is het niet eenvoudig om door het bomen het bos nog te zien. Daarom organiseren de gemeenten van de Rupelstreek een infoavond voor iedereen die een woning of appartement verhuurt of overweegt dat te doen. “We vinden het belangrijk dat de bestaande huurwoningen verhuurd kunnen worden en willen eigenaar-verhuurders ondersteunen bij het verhuren van hun woning”, klinkt het.

Op de infoavond wordt onder meer verteld aan wie je best verhuurt, of je best tewerk gaat via een kantoor, aan welke regels de huurwoning moet voldoen en of je recht hebt op premies. Op het programma staan onder meer toelichtingen over het Woninghuurdecreet, het verplichte conformiteitsattest en de woningkwaliteitsnormen van een huurwoning.

De infoavond vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur in zaal Boom in De Schorre in Boom. De toegang is gratis, vooraf inschrijven hoeft niet.