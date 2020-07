Rupelgemeenten en Aartselaar verplichten mondmasker op openbaar domein Ben Conaerts

24 juli 2020

18u00 0 Boom De veiligheidscel Rupel en Aartselaar verplichten vanaf zaterdag 25 juli het dragen van een mondmasker voor iedereen vanaf 12 jaar op alle openbare plaatsen in deze gemeenten. “Dit is absoluut nodig om een tweede lockdown te vermijden”, klinkt het.

Inwoners van de Rupelgemeenten en Aartselaar zullen vanaf het moment dat ze hun woning verlaten een mondmasker moeten dragen. Dat heeft de veiligheidscel beslist op een vergadering naar aanleiding van de recent verkregen besmettingscijfers. De situatie ten zuiden van het zwaar geteisterde Antwerpen is zeer ernstig, de cijfers stijgen exponentieel. De afgelopen 24 uur werden in Boom, Schelle, Aartselaar, Niel, Hemiksem en Rumst respectievelijk 9, 7, 6, 2, 1 en 1 besmettingen vastgesteld.

“Om een tweede lockdown te vermijden, is deze extra maatregel absoluut nodig”, aldus de burgemeesters. “Een algemene verplichting is bovendien meteen heel duidelijk voor iedereen: verlaat je je woning, dan doe je een mondmasker aan. De algemene mondmaskerplicht (vanaf 12 jaar) is van kracht vanaf zaterdag 25 juli op het volledige grondgebied van de gemeenten van de politiezone Rupel en in Aartselaar.”

Sensibiliserend karakter

De politie zal onmiddellijk actief controleren of de mondmaskerplicht wordt nageleefd. “De eerste dagen zal de controle een eerder sensibiliserend karakter hebben”, zegt korpschef Peter Muyshondt van de politiezone Rupel. “Boetes zullen nog niet meteen uitgeschreven worden, tenzij voor wie halsstarrig de verplichte maatregelen negeert.”

Er zijn ook een aantal uitzonderingen op de nieuwe regel. Zo hoef je bij het sporten, fietsen of joggen geen mondmasker te dragen. Ook bij bepaalde medische aandoeningen of fysiek zwaar werk kan een uitzondering gemaakt worden.