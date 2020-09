Rupelgemeenten bieden inheemse bomen te koop aan Ben Conaerts

25 september 2020

12u20 0 Boom De gemeenten van de Rupelstreek moedigen hun inwoners aan om zoveel mogelijk bomen te plaatsen. Nog tot en met 30 september kan je een boom bestellen aan een voordelig tarief.

De gemeenten van de Rupelstreek nemen deel aan de 1.000-bomenactie. Dat is een samenaankoop van inheemse solitaire bomen, georganiseerd door Igean, Regionaal Landschap Rivierenland en Regionaal Landschap de Voorkempen. Daarmee worden de inwoners aangemoedigd om zoveel mogelijk bomen in de tuin plaatsen. “Iedere tuin, klein of groot, kan een verschil maken voor natuur en klimaat”, klinkt het.

Een beuk, winterlinde, tamme kastanje, zwarte els en zomereik kosten 30 euro per stuk. De fruitbomen zijn van jou voor 25 euro per stuk. Je hebt de keuze tussen een streekeigen pruimen-, appel, peren-, kersen- of perzikenboom.

Bestel hier je bomen op de website van Regionaal Landschap Rivierenland. Bestellen kan tot en met woensdag 30 september. Op 28 november kan je je bestelde boom gaan ophalen in jouw gemeente.