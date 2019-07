Rupelbibliotheken houden zomeractie Ben Conaerts

02 juli 2019

15u50 0 Boom De bibliotheken van de Rupelstreek organiseren ook deze zomer weer hun zomeractie. Daarmee willen ze kinderen en jongeren aanmoedigen om vaker te lezen.

Kinderen en jongeren tot en met 15 jaar kunnen in elke bib in de Rupelstreek hun spaarkaart halen. Voor elk gelezen boek krijgen ze bij het inleveren één of meer stempels. Hebben ze een volle spaarkaart met tien stempels, dan mogen de kinderen zich opmaken voor een verrassing.

Uit alle ingeleverde kaarten worden na afloop van de actie enkele gelukkigen geloot. Voor hen is er nog een extra prijs weggelegd. Alle prijzen worden uitgereikt op 28 september in de bibliotheek in Reet.

De zomeractie loopt nog tot en met zaterdag 7 september 2019 in de bibliotheken van Rumst, Reet, Boom, Niel en Hemiksem.