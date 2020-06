Rupelbib start opnieuw met zomerspaaractie voor kinderen Ben Conaerts

30 juni 2020

17u03 0 Boom De Rupelbib – de verzamelnaam voor de bibliotheken van de Rupelstreek – organiseert van 1 juli tot en met 31 augustus opnieuw een actie om kinderen aan te zetten tot lezen.

Kinderen van 6 tot 12 jaar krijgen per gelezen boek een stempel op hun spaarkaart. Als de spaarkaart vol is, ontvangen ze een verrassing. De kaarten zijn geldig in alle bibliotheken van de Rupelgemeenten.

Voor de kinderen die de meeste boeken hebben gelezen, is er een aanmoedigingsprijs. Uit alle ingeleverde spaarkaarten wordt ook één gelukkige geloof die met een hangmat naar huis gaat.