Rupel Boom start met materiaalfonds: “Trainingsmateriaal kost geld, veel geld” Ben Conaerts

06 juli 2020

15u07 0 Boom Voetbalclub Rupel Boom heeft een materiaalfonds opgericht. De club heeft nood aan extra fondsen om materiaal voor het volgende voetbalseizoen te kunnen aankopen en doet daarvoor een beroep op leden en supporters.

Dankzij het Boomse gemeentebestuur en het autonoom gemeentebedrijf Boom Plus beschikt Rupel Boom vanaf het volgende voetbalseizoen over vijf kunstgrasvelden op het jeugdcomplex De Schomme. Maar om van het complex een topaccommodatie te maken op alle vlakken, moet er extra trainingsmateriaal worden aangekocht. Daarom is de voetbalclub nu gestart met een materiaalfonds.

“Dat fonds moet ons toelaten om specifiek trainingsmateriaal te kunnen aanschaffen dat geschikt is voor gebruik op een synthetische grasmat”, zegt voorzitter Walter Leijs. “Ook een moderne grasmaaier voor het onderhoud van de terreinen in natuurgras is onontbeerlijk. Dat alles kost geld, veel geld. Door de coronacrisis moest onze club bovendien heel wat activiteiten annuleren en bleven we daardoor verstoken van belangrijke inkomsten.”

Het materiaalfonds is een open fonds waar iedereen een bijdrage kan doen. Die bijdrage zal enkel en alleen gebruikt worden voor de aankoop van materiaal binnen de jeugdwerking. “Elke gift, klein of groot, is meer dan welkom”, klinkt het. “Onze voetbaljongeren zijn afhankelijk van jouw steun.”

Steunen kan op het rekeningnummer BE14 7795 9330 5483 met vermelding ‘materiaal’.