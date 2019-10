Ruilwinkel Boempetat! zoekt speelgoed en winterspullen voor kinderen Ben Conaerts

30 oktober 2019

14u53 0

Met de Sint, de feestdagen en de winter voor de deur is ruilwinkel Boempetat! op zoek naar speelgoed en winterspullen voor kinderen tot 5 jaar. “We hebben voor het eerst een vreselijk tekort”, klinkt het. “Iedereen die bijvoorbeeld mutsen, sjaals, handschoenen, dikke pyjama’s en warme schoenen heeft liggen die weg mogen, mag dat binnen binnenbrengen. Ook speelgoed en boekentassen ontvangen we met open armen. Je kan er heel veel kinderen en gezinnen mee gelukkig maken.”

Boempetat! is een ruilwinkel in de Blauwstraat 34, waar allerlei spulletjes voor kinderen tussen 0 en 5 jaar geruild kunnen worden. Dat gaat van meubeltjes en kleding tot bedlinnen en speelgoed. De winkel is open op dinsdag en donderdag van 10 tot 16 uur en op woensdag en vrijdag van 10 tot 12 uur. Op zaterdag 2 november is de winkel open van 10 tot 12.30 uur. Iedereen kan zijn spullen er komen binnenbrengen tijdens de openingsuren.