Rondreizend punkfestival ‘Punk in Drublic’ komt in 2021 naar De Schorre Ben Conaerts

24 juni 2020

16u30 0 Boom Het rondreizende punkfestival ‘Punk In Drublic’ strijkt volgend jaar voor het eerst neer in ons land. Het provinciale recreatiedomein De Schorre vormt op 15 mei 2021 de enige halte in de Benelux. Het rondreizende punkfestival ‘Punk In Drublic’ strijkt volgend jaar voor het eerst neer in ons land. Het provinciale recreatiedomein De Schorre vormt op 15 mei 2021 de enige halte in de Benelux. Normaal gezien had die primeur dit jaar al moeten plaatsvinden , maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Bekende bands zoals NOFX, Pennywise, Frank Turner & The Sleeping Souls, hebben hun komst reeds bevestigd.

‘Punk in Drublic’ is het geesteskind van Fat Mike, de frontman van punkband NOFX, en dankt zijn naam aan hun bekendste album. Na succesvolle edities in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland, houdt het festival volgend jaar voor het eerst halt in de Benelux: De Schorre in Boom. Op zaterdag 15 mei zullen, naast NOFX zelf, onder andere Frank Turner & The Sleeping Souls, The Baboon Show, Days N Daze bewijzen dat punk nog lang niet dood is. Punk in Drublic Belgium is een samenwerking tussen Brak On Track, bekend van Brakrock Ecofest in Duffel, en het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre.

Bier en foodtrucks

Het festival zal zich situeren rond het Vlinderplein in De Schorre. Bezoekers zullen er naast de optredens kunnen genieten van een ruim aanbod aan speciaalbieren in de authentieke ‘Belgian Beer Bar’ en een gevarieerde selectie aan foodtrucks. Met de Schorre als uitvalsbasis zijn ook de accommodatiemogelijkheden legio en is een zorgeloos dagje ‘bier, vertier en vooral punk rock’ binnen handbereik voor zowel lokale als internationale punkrockliefhebbers. Het festival krijgt ook een ecologische dimensie en zet onder meer in op duurzaamheid, recyclage en afvalpreventie. Zo promoot de organisatie reizen met duurzame transportmiddelen en wordt er gewerkt met wisselsysteem voor eetkommen en drankbekers.

De ticketverkoop is reeds van start gegaan. Reguliere tickets zijn verkrijgbaar aan 58,5 euro via deze website.