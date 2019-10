Roman over kinderarbeid in Boom geselecteerd als een van beste jeugdboeken wereldwijd Ben Conaerts

21 oktober 2019

14u30 0

Mathilde, ik kom je halen’, een jeugdboek over de kinderarbeid in de Boomse steenbakkerijen, is geselecteerd als een van de ‘White Ravens 2019’. Dat is een catalogus van de beste, mooiste, meest opvallende kinder- en jeugdboeken die het afgelopen jaar wereldwijd zijn verschenen. De selectie wordt ieder jaar gemaakt door de International Youth Library in München.

De Nederlandse schrijfster Inez van Loon, die de roman deels baseerde op het verhaal van haar eigen grootmoeder, is trots: “In de catalogus van de White Ravens zijn 200 titels opgenomen in 37 talen uit 59 landen. In totaal hebben slechts negen Nederlandstalige boeken een White Raven gekregen. Ik vind het een heel grote eer om met mijn boek in dat prestigieuze rijtje vermeld te worden. De boeken en de catalogus worden volgend jaar tijdens de Internationale Kinderboekenbeurs in Bologna gepresenteerd en gaan daarna als een reizende tentoonstelling over de hele wereld. Het verhaal van een meisje uit de Rupelstreek gaat dus wereldwijd!”