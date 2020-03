Rode Kruis geeft workshops ‘reanimatie bij kinderen’ Ben Conaerts

08 maart 2020

14u40 0 Boom Het Rode Kruis organiseert een gratis workshop ‘reanimatie bij kinderen’. De eerste sessie is voorzien op woensdag 11 maart, maar is intussen al volzet. Een tweede sessie staat voor woensdag 3 juni op de agenda.

In de workshop geeft een docent van het Rode Kruis informatie over wat je moet doen als je kind of kleinkind plots niet meer ademt. Je krijgt een kort theoretisch kader aangereikt, waarna je op poppen kan oefenen in het reanimeren.

De eerste sessie van de workshop, gepland op woensdag 11 maart, is al een tijd volzet. Maar het Rode Kruis geeft een tweede sessie op woensdag 3 juni. Die vindt plaats om 19 uur in het kinderdagverblijf Troetelboom. Inschrijven kan via huis.vanhetkind@boom.be of tel. 0473 33 82 31.