Restauratie van oude steenbakkerij Lauwers start deze maand Ben Conaerts

11 september 2020

16u03 0 Boom Op maandag 21 september start de langverwachte restauratie van de schrijnwerkerij, de ringoven en de schoorsteen van steenbakkerij Lauwers. Met Open Monumentendag op zondag 13 september doen de vrijwilligers van de vzw Emabb nog eens het hele verhaal over de werken uit de doeken.

De schrijnwerkerij, schoorsteen en ringoven van de steenbakkerij Lauwers zullen de komende maanden en jaren een flinke opknapbeurt krijgen. Op maandag 21 september start de firma Goed Leven uit Doornik met de restauratie van het steenbakkerserfgoed. Maar voor de handen uit de mouwen worden gestoken, kan je zondag met Open Monumentendag tussen 10 en 18 uur nog eens gaan kennismaken met het hele verhaal van het restauratieproject en de daaropvolgende herbestemming.

“De ringoven wordt op de gelijkvloerse verdieping omgevormd tot tentoonstellingsruimte”, zegt Luc Verbeeck van de vzw Emabb. “Boven komt een zone waar het verhaal van de stokersruimte wordt verteld en twee polyvalente ruimtes die kunnen worden gebruikt als congresruimte en vergaderzaal of voor kleine privéfeestjes. De steenbakkersschouw wordt omgebouwd tot uitkijkpunt met zicht op de ruime omgeving. De schrijnwerkerij wordt volledig ontmanteld, verhuist tijdelijk naar het atelier van Goed Leven in Doornik en zal ten slotte weer hier in elkaar worden gezet.”

De werken zullen ongeveer 15 maanden in beslag nemen, tot februari 2022. De kostprijs bedraagt zo’n 2 miljoen euro, waarvan de Vlaamse overheid 750.000 euro voorziet. Tijdens de werken blijft de steenbakkerij wel toegankelijk voor bezoekers. “Zij zullen op die manier de restauratie van nabij kunnen volgen”, redeneert Verbeeck. “Dat kan een interessante meerwaarde zijn, onder meer voor studenten uit technische scholen.”