Restauratie Franse vijver in park gaat deze maand van start Ben Conaerts

17 april 2020

16u45 0 Boom De restauratie van de Franse vijver in het gemeentelijke park kan deze maand starten. De werken zullen naar schatting 200 werkdagen in beslag nemen.

De voorbije dagen werden alvast de nodige voorbereidende werken uitgevoerd. Door middel van elektrolyse werden de vissen en de schildpadden uit de vijvers gehaald om ze op andere locaties weer vrij te laten. “Met deze techniek komen de dieren boven zwemmen en kunnen ze makkelijk uit het water worden gehaald”, legt schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA) uit. “Vanaf 27 april worden de vijvers leeggepompt en kunnen de echte werken beginnen. Die zullen zo’n 200 werkdagen in beslag nemen.”

Beheersplan

Al enkele jaren is de gemeente Boom aangesloten bij de vzw Kempens Landschap. Samen hebben ze hun schouders gezet onder de restauratie van het gemeentelijke park. Het park geniet vooral bekendheid vanwege de picturale tuin met beelden van bekende Vlaamse kunstenaars als Georges Minne en Ernest Wijnants.

“In aanloop naar de restauratie is een nieuw beheersplan opgesteld”, zegt burgemeester Jeroen Baert (N-VA). “Naast het natuurlijke luik is hierin ook aandacht besteed aan de verschillende erfgoedrelicten die het park rijk is. Het plan was een voorwaarde van de Vlaamse overheid om het restauratietraject van de picturale tuin te kunnen starten. Het biedt daarnaast een goede houvast om het beheer de komende twintig jaar deskundig op te nemen.”