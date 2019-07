Restaurant Brasa laat Tomorrowlandgangers kennismaken met nieuw barbecuetoestel Ben Conaerts

26 juli 2019

Opvallend tafereel in het cateringgedeelte van Tomorrowland: in het restaurant Brasa maakt chef Guy Weyts zijn gerechten klaar op een OFYR. Dat is een barbecuetoestel met een metalen ronde kookplaat. Voor veel festivalgangers is het pas hun eerste kennismaking met het nieuwe kooktoestel, en zij maken er dan ook gretig foto’s van.

“Het toestel biedt een innovatieve manier van koken”, zegt Guy Weyts. “In het midden brandt hout en op de metalen kookplaat errond maak je heerlijke gerechten. OFYR werd in Nederland opgericht, maar wint de laatste jaren ook in ons land alsmaar meer aan populariteit. We stonden met het toestel ook vorig jaar al op Tomorrowland en eerder dit jaar vond je de OFYR ook al op Tomorrowland Winter.”