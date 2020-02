Repair Café in Tuin van de Kleine Chef Ben Conaerts

12 februari 2020

13u38 0 Boom Op zaterdag 15 februari wordt er in het sociaal buurtrestaurant De Tuin van de Kleine Chef in de Kerkhofstraat een Repair Café georganiseerd. Iedereen die iets wil laten herstellen, kan daar terecht.

Sinds 2016 wordt in Boom drie keer per jaar een Repair Café georganiseerd. Dat is een gratis toegankelijke bijeenkomst waarop buurtgenoten elkaar op vrijwillige basis helpen bij het herstellen van allerhande voorwerpen. Bezoekers nemen kapotte spullen mee en gaan samen met deskundige vrijwilligers aan de slag. Er is gereedschap en materiaal aanwezig om allerlei herstellingen uit te voeren. Deze keer kunnen er fietsen, elektro kleding en juwelen worden hersteld.

Het Repair Café vindt plaats van 14 tot 17 uur in De Tuin van de Kleine Chef. De toegang is gratis.