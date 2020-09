Renovatie picturale tuin in Gemeentepark stap verder: “Bronzen beelden stralen weer” Sander Bral

06 september 2020

17u26 0 Boom Opnieuw een beeldend park. In het Gemeentepark van Boom werd de laatste hand gelegd aan de restauratie van de prominente bronzen beelden. “Hiermee is een belangrijke mijlpaal bereikt in de vernieuwing van de picturale tuin, die nog tot het einde van het jaar zal duren.”

De tuin waar de bronzen beelden staan, maakt deel uit van het als landschap beschermde Gemeentepark van Boom. In 1928 werd het aangelegd als groene long voor de gemeente, waar toen de steenbakkerijen hoogtij vierden. Drie jaar later werden dan de bronzen beelden geplaatst. Ze zijn ontworpen door bekende Vlaamse kunstenaars zoals George Minne en Rik Wouters. De beelden waren de bekroning van het nieuwe park, dat in 1940 als landschap werd beschermd. Begin jaren negentig werden de beelden met steun van de Koning Boudewijnstichting al eens onder handen genomen maar na dertig jaar diende een restauratie zich opnieuw op.

Warme kleuren

“Dankzij de hoogstaande kwaliteit van dit Vlaams erfgoed, was geen zware restauratie van de beelden nodig”, legt burgemeester Jeroen Baert (N-VA) uit. “Kleine lacunes werden aangepakt, de beelden werden zorgvuldig gereinigd en van een nieuwe waslaag voorzien. Hierdoor kregen ze weer hun mooie warme kleuren. De verouderde verlichting van de beelden, wordt ook vervangen zodat ze na afronding van de volledige restauratie terug in de schijnwerpers kunnen staan.”

Fundering

De bedoeling is dat tegen het einde van het jaar de volledige picturale tuin in het park gerestaureerd is. Sinds april werken specialisten geduldig aan het herstel van het metselwerk. Eerdere vernieuwingen met verkeerde bakstenen en voegen werden op een deze keer duurzame manier vervangen. Nadat de vijvers droog werden gelegd, bleek de fundering van de grootste brug niet sterk genoeg meer. Dankzij een bijkomende steun van de Vlaamse overheid, werd de fundering verstevigd om nieuwe schade te voorkomen. Nu de beelden en het metselwerk klaar zijn, staan enkel de werken aan de paden, de aanplanting en de verlichting op de planning.

B(lees verder onder de foto)

Bosbeek

“Zodra de gemeente Boom zich aansloot bij Kempens Landschap, stond de broodnodige restauratie van de tuin op de agenda”, zegt Jan De Haes (N-VA), provinciaal gedeputeerde en covoorzitter van Kempens Landschap. “Het werk is echter nog niet gedaan. Samen met de provincie, die de Bosbeek beheert, willen we de komende jaren onderzoeken hoe we de waterhuishouding van de beek kunnen verbeteren. De waterloop voedt immers de vijvers van het park.”

Collega voorzitter en gedeputeerde Kathleen Helsen (CD&V) beaamt dat. “Na enkele droge zomers is het duidelijk dat het een uitdaging zal worden om alle beeldbepalende vijvers steeds gevuld te krijgen. De waterpartijen zijn trouwens ook belangrijk op ecologisch en klimatologisch vlak. Des te meer redenen om er goed zorg voor te dragen.”

Parkfietspad

Vanaf half september wordt ook de Beukenlaan aangepakt aan het park. “Fietsers zullen dan gebruik kunnen maken van een nieuw en veilig fietspad langs het park”, besluit Francisco Sanchez (N-VA), schepen voor patrimonium. “De aanleg van het fietspad is één van de maatregelen uit het erfgoedbeheerplan dat we voor het park hebben opgemaakt.”