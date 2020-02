Rekenhof publiceert mandatenlijst van politici: Jeroen Baert (N-VA) best verdienende Boomse politicus Ben Conaerts

14 februari 2020

16u26 0 Boom Het Rekenhof maakte vrijdagochtend de mandatenlijst van onze politici bekend. De recentste lijst bundelt de jobs en de verdiensten van 2018. Wij namen de situatie in Boom onder de loep.

In Boom had schepen Inge De Ridder (N-VA) de meeste mandaten. Zij oefende in 2018 zeven mandaten uit, maar zij kreeg enkel een vergoeding voor haar mandaat van OCMW-voorzitter, namelijk een brutobedrag tussen de 10.000 en 50.000 euro. Verder was zij ook bestuurslid bij de vzw Toerisme Rupelstreek, CC De Steiger, Erfgoed Rupelstreek, Mediboom en de vzw Ouderenzorg.

De best verdienende politicus in 2018 was burgemeester Jeroen Baert (N-VA). Hij verdiende in 2018 als burgemeester van Boom een brutobedrag tussen de 50.000 en 100.000 euro. Hij combineerde zijn burgemeesterschap bovendien met twee mandaten bij de intercommunale Igean, waarvoor hij elk 211,23 euro ontving.

Alle info is te raadplegen op deze website.

