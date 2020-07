Reggaeband Rupelsoldaten lanceert zomersingle ‘Zonneke’ Ben Conaerts

17 juli 2020

17u29 0 Boom Reggaeband De Rupelsoldaten hebben met ‘Zonneke’ een nieuwe single op de wereld losgelaten. Het is na ‘Doorgaan’ de tweede voorloper van een nieuw album dat momenteel in de pijplijn zit.

MC Chief had het al aangekondigd bij de release van ‘Doorgaan’: De Rupelsoldaten hebben nog een hele berg materiaal in de kast liggen dat geleidelijk aan zal worden uitgebracht. Nu, een goeie twee maand na de release van ‘Doorgaan’, is daar dus al een volgende wapenfeit.

“‘Zonneke’ is een onvervalste zomersingle”, zegt Chief. “Het is een ode aan de zon en een flinke portie positiviteit in deze vreemde tijden. We hebben ervoor samengewerkt met producer Alain ‘Lunaman’ Croisy, die ook al zijn strepen verdiende bij Tourist LeMC.”

Voor de release van ‘Zonneke’ hebben De Rupelsoldaten ook weer een videoclip in elkaar geknutseld. Die werd overigens genomen op het domein Hazewinkel in Willebroek.