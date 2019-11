Reggaeband Heartwash geeft optreden in Parochiezaal Ben Conaerts

05 november 2019

16u03 0 Boom Op zondag 10 november geeft de reggaeband Heartwash een optreden in de Parochiezaal.

Heartwash is de band rond songschrijver en zanger King Sillah Ishagha, die persoonlijke indrukken uit Afrika en België kneedt tot geëngageerde songs in het Engels en het Mandingo. Samen met enkele gedreven muzikanten wil hij een positieve boodschap van hoop, vriendschap en verzoening brengen, als tegengewicht voor een wereld die lijkt te verdrinken in negativiteit. Het publiek mag zich verwachten aan authentieke roots-reggae uit het hart van Borgerhout, overgoten met een pittige Afrikaanse saus.

Het optreden vindt plaats om 21 uur in de Parochiezaal in de Hoogstraat. De toegang is gratis.