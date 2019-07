Radio Reflex lanceert nieuwe website: “Opfrissingsbeurt was welkom” Ben Conaerts

01 juli 2019

17u24 0 Boom Radio Reflex, de oudste lokale radio van Mechelen en de Rupelstreek, pakt uit met een gloednieuwe website.

“Onze vorige site was inmiddels zes jaar oud en aan een opfrissingsbeurt toe”, zegt programmaverantwoordelijke Bjorn Van Win. “De nieuwe site is nog meer gebruiksvriendelijk dan de vorige en maakt voor het eerst gebruik van pushnotifications, waardoor je nog sneller mee bent met het regionale nieuws. Uiteraard is het nog steeds onze hoofdactiviteit om uit te zenden via de traditionele fm-band, maar onze website is daarop een mooie aanvulling. Zo kan je er 24/7 het regionieuws van onze redactie lezen en beluisteren, een nieuwsbrief volgen met dagelijkse updates en Reflex beluisteren via livestream.”

Je kan Reflex beluisteren in de regio Mechelen via 106.2 fm en in Boom en de Rupelstreek via 106.9 fm. De website van Reflex is te vinden via www.radioreflex.be.