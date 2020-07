PVDA ziet Vlaamse vlag liever halfstok: “Met eerbied voor coronaslachtoffers” Ben Conaerts

17u38 0 Boom Ook Boom kleurt, met de naderende Vlaamse feestdag op zaterdag 11 juli, helemaal geel en zwart. Op tal van plaatsen in het dorp hangen er Vlaamse vlaggen, maar lang niet iedereen is daarvan gediend. Volgens de lokale PVDA-afdeling zou het net van eerbied getuigen om de vlaggen halfstok te hangen.

Wie de voorbije dagen door Boom reed, kan het niet zijn ontgaan. Op verschillende locaties in het dorp wappert de Vlaamse vlag. Een jaarlijkse traditie in aanloop naar de Vlaamse feestdag van 11 juli, maar toch is niet iedereen gediend met de aanwezigheid van het geel en zwart.

“Zelfs op de kerktoren hangt de Vlaamse vlag”, stelt Rudy Van Rompaey van PVDA Boom vast. “Best wel veel enthousiasme dus, terwijl de coronacrisis net heeft laten zien hoe erg Vlaanderen heeft gefaald in de woonzorgcentra. Deze week kwam nog een rapport naar buiten dat de meest onmenselijke situaties beschrijft.”

De partij wil dan ook oproepen om de vlaggen halfstok te hangen. “Dat zou een meer waardige manier zijn om de Vlaamse feestdag te vieren”, meent Van Rompaey. “Met de nodige eerbied voor de vele coronaslachtoffers die gevallen zijn door het totaal gebrek aan beleid van de Vlaamse regering.”