PVDA werft medewerker aan voor permanent secretariaat in Boom Ben Conaerts

05 juni 2020

15u33 0 Boom De PVDA-afdeling van Boom-Rumst-Niel heeft een secretariaatsmedewerker aangeworven. Die zal het permanente secretariaat van de partij op de Grote Markt in Boom bemannen.

De PVDA-afdeling Boom-Rumst-Niel is heeft al enkele jaren de afdeling een permanent secretariaat op de Grote Markt te Boom. Om de groei van de afdeling in goede banen leiden, heeft de partij nu een vaste secretariaatsmedewerker in dienst: de 34-jarige Rafaël De Saegher. Hij zal op woensdag en donderdag het secretariaat bemannen, je graag ontvangen en een woordje uitleg geven over de partij.

“Ik koos al voor de PVDA vanaf ik mocht gaan stemmen. Omdat ik een samenleving wil waar iedereen telt, zonder racisme en rechtse ideeën”, zegt Rafaël. “In 2015 werd ik lid van de partij in 2015, een cadeau van mijn vrouw. Dat was meteen de start van een actief engagement. Net zoals in heel het land groeit en bloeit de PVDA ook in Boom en omstreken. De vele solidariteitsacties die onze leden overal organiseerden om de helden van de coronacrisis te eren, zijn daar zeker niet vreemd aan.”