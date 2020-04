PVDA trakteert winkel- en zorgpersoneel op lekkernijen Ben Conaerts

24 april 2020

14u57 2 Boom De PVDA-afdeling van Boom, Rumst en Niel heeft zich van haar beste kant laten zien. De leden hebben zowel het winkel- als het zorgpersoneel getrakteerd op zelfgebakken cake.

Het personeel van WZC De Vaeren en WZC De Wijtshage in Rumst werd vrijdag getrakteerd op een lekkere verrassing. De PVDA-afdeling van Boom, Rumst en Niel kwam hen een zelfgebakken cake en wafeltjes overhandigen om hen een hart onder de riem te steken. “Ondanks de moeilijke omstandigheden geven ze het beste van zichzelf om voor onze ouderen te zorgen. We brengen hen een kleine attentie om hen te bedanken voor hun toewijding en inzet”, zegt voorzitter Rudy Van Rompaey.

Eerder werd ook het winkelpersoneel van de Aldi in Boom al in de bloemetjes gezet. Volgende week komt het personeel van de Lidl en de Delhaize van Reet nog aan de beurt. “Ook zij helpen in deze coronacrisis”, zegt Van Rompaey. “Zij waren de rots in de branding tijdens de hamsterperiode en staan telkens weer klaar om het zo veilig mogelijk te houden voor de klanten. Dag in dag uit sloven ze zich uit om ervoor te zorgen dat de gezinnen de nodige inkopen kunnen doen.”

500 mondmaskers

De partij zal ook 500 mondmaskers overhandigen aan het WZC Maria Boodschap in Niel. Intussen krijgen de leden van PVDA kleine pakketjes met een cupcake en bedankingskaartjes. De bedoeling is dat zij deze wegschenken aan hun postbode, pakjesbedeler, bakker of kruidenier. “We willen niet alleen applaudisseren voor deze sterren, maar ook iets tastbaars doen om hen eer te betuigen.”