PVDA lanceert ‘Miljonairsroute’ in Rupelstreek Ben Conaerts

11 september 2020

18u10 0 Boom De PVDA-afdelingen van Boom, Rumst en Niel werkten een ‘Miljonairsroute’ uit. Dat is een begeleide fietstocht langs de grote fortuinen in de omgeving. Op zondag 13 september stappen de PVDA-leden zelf op de fiets om de route af te rijden.

De PVDA-afdelingen van Boom, Rumst en Niel gingen op zoek naar de grote fortuinen in de omgeving en maakten een selectie. Onder hen vinden we de firma Wienerberger, de gebroeders Beers van Tomorrowland en Studio 100. Die plekken werden gebundeld in een ‘Miljonairsroute’, die de PVDA-leden zondag zelf zullen aandoen.

“Onze partij ijvert voor een coronataks”, zegt voorzitter Rudy Van Rompaey. “Als de 2 procent Belgen met een vermogen van meer dan 3 miljoen euro een eenmalige taks van 5 procent betalen, brengt dat 15 miljard euro op die we kunnen investeren in de zorg, de sociale zekerheid en duurzame jobs. Het is interessant om eens al fietsend te ontdekken wie die miljonairs precies zijn.”

De route is 25 kilometer en zal ongeveer twee uur duren. Vertrekken kan om 13.30 uur aan het PVDA-secretariaat op de Grote Markt 18. Je kan de folder daar ook verkrijgen en de route op jezelf fietsen. Inschrijven is gratis en kan hier.