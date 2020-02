Punkrock, bier en vertier: De Schorre krijgt internationaal festival ‘Punk in Drublic’ op bezoek Ben Conaerts

06 februari 2020

15u23 0 Boom Het rondreizende punkfestival ‘Punk in Drublic’ komt voor het eerst naar de Benelux. Het evenement strijkt op zaterdag 16 mei neer in het provinciaal recreatiedomein De Schorre in Boom. Bekende bands zoals NOFX, Me First and the Gimme Gimmes, en Frank Turner & The Sleeping Souls hebben hun komst al bevestigd.

‘Punk in Drublic’ is niet alleen de titel van de bekendste plaat van de Amerikaanse punkband NOFX, het is ook de naam van een rondreizend punkfestival uit de koker van diens frontman Fat Mike. De afgelopen jaren trok het festival onder meer langs de Verenigde Staten, het Verenigd Koninklijk, Frankrijk en Duitsland, maar dit jaar houdt het voor het eerst ook halt in de Benelux, meer bepaald in De Schorre in Boom. Daar komen op zaterdag 16 mei naast NOFX zelf onder meer Me First and the Gimme Gimmes, Frank Turner & The Sleeping Souls, Comeback Kid, Face To Face en Pulley optreden.

Unieke sfeer

Het festival zal in totaal een zeven- à achttal bands programmeren, die vanaf 14 uur een plaats krijgen op een podium onder de Vlindertent. Tussen de optredens door kunnen bezoekers deelnemen aan ‘beer tastings’ en kennismaken met lokale bieren. “De Schorre is een ideale locatie voor ‘Punk in Drublic’”, zegt organisator Kim Vervoort van de vzw Effenaf. “Toen we de aanvraag voor ‘Punk in Drublic’ binnenkregen, schoot het recreatiedomein me meteen te binnen. De unieke sfeer en het gevoel dat daar hangt, zullen zeker een meerwaarde zijn. Bovendien waren de mensen van De Schorre heel constructief in hun medewerking naar ons toe. Daardoor is de bal snel aan het rollen gegaan.”

Hanenkammen

De vzw Effenaf is niet aan zijn proefstuk toe en organiseerde de voorbije jaren reeds vele shows. Zoals die van de Satanic Surfers en No Fun At All show in Hangar 27 in Edegem en zeven edities van het punkfestival Brakrock Ecofest in Duffel. “Mensen denken bij punk heel snel aan anarchie en hanenkammen, maar dat is echt een gigantisch cliché”, zegt Vervoort. “Punkrock was vooral in de jaren ’90 heel populair, dus veel van die fans zijn intussen al dertigers. Dat zijn vooral mensen die houden van muziek en op zoek zijn naar een dagje vertier. We mikken op ongeveer 5.000 bezoekers.”

Lokale bieren

Vervoort rekent erop dat de impact op de buurt rond De Schorre minimaal zal zijn. “Alle bezoekers worden naar de parking De Klamp geleid om hun auto achter te laten”, legt hij uit. “De staten uit de omringende wijken worden dus gevrijwaard. Het laatste optreden zal omstreeks 23.15 uur afgelopen zijn. Net als bij Brackrock Ecofest zullen we ook sterk inzetten op recyclage en afvalpreventie. Dat doen we onder meer door eetkommen en wisselbekers te gebruiken. We voorzien ook gratis tickets voor de directe buurtbewoners, als compensatie voor de mogelijke overlast.”

Tickets voor ‘Punk in Drublic’ zijn te koop vanaf 50 euro via de website www.brakrock.be.