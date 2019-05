Publitrailer Hans Verreyt (VB) gestolen: “Tegenstand bereikt intriest hoogtepunt” Ben Conaerts

25 mei 2019

Hans Verreyt, gemeenteraadslid in Boom en vierde op de Kamerlijst voor Vlaams Belang, is het slachtoffer geworden van een diefstal. Een reclame-aanhanger met zijn verkiezingspubliciteit werd gestolen aan de carpoolparking in Kontich.

“Dat Vlaams Belangkandidaten vaak met ongelijke wapens strijden, is bekend”, reageert Verreyt. “Vele publicaties weigeren onze advertenties en onze affiches worden beklad en afgescheurd. Maar nu heeft de tegenstand een intriest hoogtepunt bereikt. Men kan het oneens zijn met ons, men kan met ons debatteren, men kan ons publicitair bekampen, maar van elkaars eigendom blijf je af.”

Verreyt heeft de diefstal aangegeven bij de lokale politiezone HEKLA, maar is ook zelf een zoektocht naar de gestolen aanhangwagen gestart via Twitter en Facebook. “De gouden tip die leidt naar de dief van mijn publitrailer, beloon ik met een leuke beloning na de verkiezingen”, aldus het Boomse gemeenteraadslid.

Tips kunnen bezorgd worden via hans@verreyt.com of tel. 0496 53 31 38.