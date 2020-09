PTS-omgeving gaat één jaar op de schop: werken starten op 15 september Ben Conaerts

12 september 2020

21u39 0 Boom Op dinsdag 15 september starten de aangekondigde werkzaamheden in de wijk Boom-Noord. Eén jaar lang zullen de Hugo Verrieststraat, Parkstraat, Victor De Meyerestraat en het deel van de Beukenlaan tussen de Velodroomstraat en de PTS op de schop gaan.

De wijk Boom-Noord zal de komende maanden een flinke transformatie ondergaan. De buurt krijgt niet alleen een gescheiden rioleringsstelsel, maar ook een groener karakter met meer comfortabele voet- en fietspaden. Op dinsdag 15 september start de aannemer met de eerste fase van het project, in de Beukenlaan vanaf het kruispunt met de Velodroomstraat tot en met het kruispunt met de Albrecht Rodenbachstraat.

“Hierbij zal eerst het kruispunt van de Beukenlaan – Velodroomstraat volledig onderbroken zijn”, zegt schepen van Openbare Werken Francis Sanchez (N-VA). “Deze werken duren ongeveer één maand, waarna het kruispunt wordt verhard met tijdelijke asfalt. Tezelfdertijd starten we ook met de bouw van een ondergronds bufferbekken voor het regenwater. Dat komt aan het pleintje van de Victor De Meyerestraat.”

Parkeerverbod

Gedurende de eerste maand van de werken is de hele zone verkeersvrij en wordt voor auto’s een omleiding voorzien. Na een maand zal de Beukenlaan opnieuw opengesteld worden voor verkeer. De parking voor de PTS is bovendien volledig ontoegankelijk. Ook in de Van Ryswycklaan geldt een parkeerverbod om de doorgang voor verkeer en bussen te vergemakkelijken. Er werden in de Velodroomstraat wel extra parkeerplaatsen gecreëerd op de betonplaten van de vroegere appartementsgebouwen. Er kan eveneens geparkeerd worden aan de andere zijde van het park, in de Spoorweglaan en aan de kerk in de Eikenstraat en Wilgenstraat.

De hele eerste fase zal tot eind februari 2021 in beslag nemen. In fase 2 vinden van half november tot eind juni 2021 de weg- en rioleringswerken plaats in de Hugo Verrieststraat, Parkstraat en Victor De Meyerestraat. In fase 3, van april tot mei, wordt de wegenis van het kruispunt van de Beukenlaan en de Velodroomstraat voltooid. In de laatste fase, van juni tot augustus, wordt het park boven het bufferbekken afgewerkt. Tegen augustus 2021 moet het hele project dus klaar zijn.