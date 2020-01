PTS-leerlingen geven voetgangersbrug nieuwe borstwering: “We willen hier ons beroep van maken” Ben Conaerts

30 januari 2020

17u52 0 Boom Drie leerlingen Lassen van het PTS Boom hebben een nieuwe borstwering gemaakt voor de voetgangersbrug op de Gendarmerielaan en de Noeverseslaan. Donderdagnamiddag werd het opvallende afstudeerproject, een samenwerking tussen de school en Infrabel, officieel ingehuldigd.

Robbe Mast (19), Ronald John (20) en Cédric Toussaint (17), drie leerlingen van het laatste jaar Lassen aan PTS Boom, hebben voor hun eindwerk een flink staalde van hun kunnen gedemonstreerd. Zij bouwden in nauw overleg met infrastructuurbeheerder Infrabel de nieuwe borstwering voor de voetgangersbrug aan de Gendarmerielaan en de Noeverseslaan in Boom. Zij maakten zelf het ontwerp, geïnspireerd op kunstenaar René Magritte, en bouwden de metalenstructuur. Donderdagnamiddag werd de opvallende constructie ingehuldigd, in nabijheid van de leerlingen zelf.

Tomorrowlandlogo

“We hebben hier een heel schooljaar aan gewerkt”, zeggen ze. “Het belangrijkste was de veiligheid, maar op verzoek van Infrabel hebben we ook enkele figuurtjes in de borstwering verwerkt. Eerst hadden we willen werken met het logo van Tomorrowland, maar dat bleek problemen te geven met het copyright. We hebben dan maar gekozen voor andere figuren die we op het internet hebben gevonden. Het is heel leuk om iets te maken waarvan je weet dat het door veel mensen gebruikt zal worden. Normaal gezien maken we een kachel of een trap die bestemd is voor privégebruik, maar dit kan iedereen komen bekijken. We zijn dus wel trots, ja. We hopen echt dat we hier ons beroep van kunnen maken.”

3.000 volt stroom

“De voetgangersbrug was al lang aan een grondig onderhoud toe”, zegt Bart Sas, technieker van Infrabel. “Betonrot had de constructie flink aangetast en qua veiligheid voldeed ze niet meer aan de normen. Bovendien was er een nieuwe borstwering nodig. Vroeger gebeurde het weleens dat vandalen voorwerpen zoals fietsen over de omheining van de brug smeten. Erg gevaarlijk, want vlak onder de brug hangt een bovenleiding waar 3.000 volt stroom op straat en die voorwerpen kunnen op het spoor terechtkomen, waar de treinen rijden. Maar deze nieuwe borstwering is zo hoog dat dat niet langer mogelijk is.”

Praktijkervaring

De lasafdeling van PTS Boom heeft in het verleden al eerder samengewerkt met externe partners. “Deze samenwerkingsverbanden geven de leerlingen een realisatie kijk op hun toekomstige job”, zegt provinciaal gedeputeerde voor Onderwijs Luk Lemmens (N-VA). “Praktijkervaring staat in ons provinciaal onderwijs op gelijke hoogte met de theoretische kennis die onze leerlingen moeten verwerven. We dagen de leerlingen daarom graag uit om uitdagingen aan te gaan waarbij ze hun grenzen moeten verleggen. Met dit ambitieuze project hebben Robbe, Ronald en Cédric dat ten volle gedaan en daar mogen ze heel fier op zijn.”