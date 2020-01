PTS-gebouwen opnieuw te zien in Ketnetreeks #LikeMe Ben Conaerts

09 januari 2020

Bomenaars die vanaf zondag 12 januari afstemmen op de succesvolle Ketnetreeks #LikeMe, zullen daar wellicht opnieuw een aantal locaties in herkennen. Net als de eerste jaargang werd namelijk ook dit nieuwe seizoen opgenomen in de schoolgebouwen van PTS Boom. De opnames vonden plaats tijdens de zomervakantie.

#LikeMe gaat over de avonturen van een groep tieners in een middelbare school. De reeks heeft een hoog musicalgehalte en zit boordevol bewerkingen van Vlaamse en Nederlandse klassiekers. Meer info is te vinden op de website van Ketnet.