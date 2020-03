PTS Boom zoekt manieren om komende weken te overbruggen: “Ook wij zitten met vragen” Ben Conaerts

13 maart 2020

16u35 0 Boom Ook in de middelbare scholen heerst er nog veel onduidelijkheid over hoe de komende weken zullen verlopen. De lessen mogen dan wel geschorst zijn, de scholen moeten wel een opvang kunnen aanbieden. Bij PTS Boom, meer dan 800 studenten rijk, wordt een alternatief programma uitgewerkt. Maar hoe dat er precies zal uitzien, is op dit moment nog koffiedik kijken.

“We moeten eerst zien hoeveel leerlingen er maandag effectief zullen opdagen”, zegt directeur Arnold Callay. “Daarvoor hebben we vanmiddag (vrijdag, red.) al een rondvraag uitgestuurd naar de ouders. Op die manier hopen we al een eerste zicht te krijgen op de aanwezigheden. Al zullen we pas maandag de precieze balans kunnen opmaken.”

De school wil haar leerlingen sowieso wat zaken meegeven om de komende weken te overbruggen. “Ook wij zitten met vragen. Wat kan? Wat kan niet? Maar we willen vermijden dat de leerlingen, eens de lessen weer starten, van nul moeten herbeginnen. Veel van onze leerlingen zitten bovendien met een GIP-werk dat binnenkort klaar moet zijn. We willen die leerlingen zoveel mogelijk ondersteuning kunnen bieden.”