PTS Boom loopt 7.700 euro bij elkaar voor goed doel Ben Conaerts

05 december 2019

13u10 0 Boom De trail run van PTS Boom heeft liefst 7.700 euro opgeleverd. Dat bedrag gaat integraal naar SuperStef, een steunfonds dat wetenschappelijk onderzoek naar leukemie en acute myeloïde leukemie (AML) wil stimuleren.

“Stef Lauwers, naar wie het steunfonds is genoemd, overleed in juni 2017 aan AML”, zegt directeur Arnold Callay. “Hij was een oud-leerling van PTS en een van zijn familieleden is als leerkracht op onze school werkzaam. Dit is dus een goed doel waar we als school nauw bij betrokken zijn en dat heeft zeker gezorgd voor extra engagement.”

Heel veel leerlingen, leerkrachten en sympathisanten hebben meegeholpen om het bedrag in te zamelen. De klasgroep 3TIW heeft het meeste sponsorgeld binnengebracht, met gemiddeld 32,13 euro per leerling. Rik De Smedt uit 1AWA heeft individueel het meeste sponsorgeld opgehaald. Deze leerlingen mogen zich nog aan een klein geschenk verwachten vanuit de school.