PTS Boom helpt ouders beter omgaan met internet Ben Conaerts

16 september 2020

15u11 0 Boom Provinciaal Centrum Voor Volwassenenonderwijs (CVO) Vitant start binnenkort in samenwerking met PTS Boom met een cursus internet voor beginners.

Door de opschorting van de lessen ten gevolge van de coronamaatregelen, moesten leerlingen plots massaal thuis met een computer aan de slag. Voor veel ouders was dit niet evident. Daarom lanceert Provinciaal Centrum Voor Volwassenenonderwijs (CVO) Vitant in samenwerking met PTS Boom een cursus voor volwassenen om te leren werken met de computer en het internet. In vijf maanden tijd leren de deelnemers hun computer gebruiken en leren ze vlot met het internet werken, onder meer om bankzaken te verrichten of online aankopen te doen.

De cursus ‘Leren werken met de computer en het internet’ wordt gegeven op woensdagnamiddagen, in twee lesreeksen: van 7 oktober 2020 tot en met 3 maart 2021 en van 13 januari 2021 tot en met 26 mei 2021. Alle lessen vinden plaats van 13 tot 15.45 uur in PTS Boom. Als je geen diploma secundair onderwijs hebt, dan betaal je alleen een bijdrage voor het cursusmateriaal van 6 euro. Heb je wel een diploma secundair onderwijs, dan betaal je 60 euro inschrijvingsgeld voor een reeks. Meer info is te verkrijgen via info@cvovitant.be of 03 825 78 78.