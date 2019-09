Proefproject met schoolstraat aan OLVI De Reuzenboom kent vlotte start Ben Conaerts

17 september 2019

19u24 0 Boom De eerste dagen van het proefproject rond de schoolstraat aan OLVI De Reuzenboom zijn goed verlopen. Over twee maanden wordt het project geëvalueerd en beslist of het al dan niet definitief wordt ingevoerd.

Sinds deze week wordt een schoolstraat uitgetest aan OLVI De Reuzenboom. Daarvoor wordt de Eikenstraat en de Spoorweglaan tussen Wilgenstraat en Eikenstraat afgesloten voor autoverkeer aan het begin en einde van de schooldag. De eerste dagen verliepen volgens schepen van Mobiliteit Abdel El-Hajoutti (CD&V) al erg vlot. “Het was voor veel ouders natuurlijk nog een beetje wennen, maar er zijn geen problemen geweest. Alles is heel vlot verlopen. De preventiedienst van Boom houdt ook mee toezicht. Over twee maanden volgt een definitieve evaluatie.”

Over twee weken, op maandag 30 september, wordt aan OLVI De Kade een tweede proefproject met een schoolstraat ingevoerd. Daarvoor wordt de Onze-Lieve-Vrouwstraat en een stuk van de Bassinstraat afgesloten aan het begin en einde van de schooldag. Er lopen ook met basisschool Boom Park gesprekken om daar een schoolstraat in te voeren.