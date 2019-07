Priyanka (26) stuurt briefje van Tomorrowland naar oma in India die ze al negen maanden niet meer heeft gezien Sander Bral

20 juli 2019

18u34 18 Boom Op Tomorrowland is er naast vreugde en extase blijkbaar ook ruimte voor heimwee. De Indiase Priyanka (26) mist haar grootmoeder zo erg dat ze haar van op het festival een postkaart stuurt. “Ik ben de liefde gevolgd naar België. Ik heb haar al negen maanden niet meer gezien.”

De postdienst van Tomorrowland heeft zoals steeds heel veel succes. De meeste festivalgangers sturen hun geliefden en familie een kaartje, doorgaans om ze enkele dagen of weken later alweer terug te zien. Maar de 26-jarige Priyanka uit India heeft een heel apart verhaal.

“Ik laat mijn grootmoeder in India weten hoe erg ik haar mis en wat voor een fantastische tijd ik beleef op Tomorrowland, en in België in het algemeen”, zegt ze. “Want ik ben niet enkel voor Tomorrowland hier. Negen maanden geleden ben ik mijn man Harsha gevolgd naar dit kleine koude landje. Alles voor de liefde”, lacht ze.

Harsha werkt als ingenieur in België, hij studeerde eerder in Duitsland maar vond hier een job. Hij woont hier al twee jaar. Negen maanden geleden is zijn geliefde hem dus achterna gevlogen.