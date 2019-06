Prins Laurent per vierwieler naar Boom voor officiële opening Theater aan twater ADA

23 juni 2019

10u45 6 Boom Het internationale straattheaterfestival Theater aan twater ontving zaterdagavond een bijzondere gast. Prins Laurent kwam er - per scooter - een kijkje nemen en het festival officieel openen. En dat deed hij op geheel eigen wijze.

Hoog bezoek zaterdagavond in Boom op het internationale straattheaterfestival Theater aan twater in Boom. Prins Laurent bracht er een bezoek en opende het festival officieel. Opvallend: de prins kwam per scooter naar Boom. Geen politie escorte, geen chauffeur maar wel een soort vierwieler, een helm en leren handschoenen.

De prins was erg joviaal en nam de tijd een praatje te slaan met de mensen alvorens hij het festival opende. En ook dat deed hij op zijn geheel eigenzinnige wijze. Al moest hij wel even wachten op een werkende microfoon maar eens dat euvel opgelost was en hij de woorden “ik open het festival officieel” moest uitspreken, leek het de prins wel leuk de omstaanders daarbij te betrekken. Zo liet hij enkele mensen elk een woord uitspreken van de zin. Of hoe de prins geweldig inspeelt op wat een straattheaterfestival moet zijn: leuk en creatief.

Nadien kreeg de prins nog een rondleiding en toonden enkele artiesten hun kunne. Zo was er een jonge kunstenares die live een portret schilderde van prins Laurent. Ze deed dat bovendien...ondersteboven. De prins was zichtbaar tevreden met het resultaat. Maar hoe hij het portret mee naar huis genomen heeft op zijn scooter, dat is een mysterie.

Dankzij het mooie weer en de mooie affiche die het festival kon voorleggen was er heel veel volk aanwezig. Toeschouwers konden genieten van 150 acts oftewel zestien uur spektakel verspreid over twee dagen.