Prikkelarm moment op Boomse jaarmarkt: “De kermis moet er voor iedereen zijn” Sander Bral

13 oktober 2019

11u12 0 Boom Meer dan ooit zette de honderdnegentigste editie van de Boomse jaarmarkt in op inclusiviteit dit weekend. Twee uur lang werden de felle lichten en de harde muziek van de attracties en de kramen gedempt zodat ook hoogsensitieve kinderen konden genieten van de kermis.

Klassiekers als de hondjesworp, kindernamiddag, gocartrace, het grote vuurwerk, de wielerwedstrijd, jaarmarktquiz, paarden- en veeprijskampen hoeven na honderdnegentig jaar kermis geen verdere uitleg meer. Wel nieuw dit weekend was het Oktoberfest op zaterdagavond in het Feestpaleis met prijzen voor de knapste dirndl en meest authentieke lederhosen.

Hoogsensitief

De belangrijkste vernieuwing van de Boomse jaarmarkt moet echter het prikkelarm kermismoment zijn. “Twee uur lang werd er minder luide muziek gespeeld en werden de felle lichten van de attracties deels gedoofd of gedempt”, legt Inge De Ridder (N-VA) uit, schepen voor feestelijkheden en kermissen. “Op die manier kregen kinderen met epilepsie, adhd, autisme of hoogsensitiviteit ook de kans om van de activiteiten te genieten. De drukte op een kermis in combinatie met luide muziek en felle lichten, kriskras door elkaar, kan een zekere onrust opwekken bij sommige mensen. Een doelgroep die we ook de kans willen geven onze kermis te kunnen bezoeken”, benadrukt De Ridder.

Unaniem

Het was de ambtenaar feestelijkheden, fervent kermisfanaat, die met het idee kwam. “Hij doet alle kermissen en foren in binnen- en buitenland aan. In Gent en Aalst kwam hij in contact met een prikkelarm moment”, gaat De Ridder verder. “In de Rupelstreek bestond bij ons weten zo’n moment nog niet, we zijn dan ook meteen ingegaan op het voorstel. Het is erg mooi om te zien dat de standhouders en foorkramers het concept zo goed onthaald hebben. Iedereen deed unaniem mee aan het prikkelmoment, zonder enige tegenstand. Zeker voor herhaling vatbaar”, besluit de schepen.