Preventiedienst organiseert infomoment rond inbraakpreventie Ben Conaerts

15 juni 2020

15u49 0 Boom De vernieuwde preventiedienst organiseert op vrijdag 19 juni een infomoment rond inbraakpreventie op maat van senioren.

Hoewel het overgrote deel van de Belgische bevolking bang is om het slachtoffer te worden van een inbraak, nemen we zelf vaak niet de elementaire beveiligingsmaatregelen. Bijna de helft van de Belgen neemt geen enkele bijzondere maatregel ter preventie van inbraak. Daarom organiseert de Boomse preventiedienst een infomoment rond inbraakpreventie.

“Tijdens dit informatiemoment willen we de bevolking tips en eenvoudige maatregelen bijbrengen die vaak over het hoofd worden gezien”, klinkt het. “Er zal aandacht geschonken worden aan zowel organisatorische als bouwkundige maatregelen die je kan treffen om inbraak te voorkomen. Er wordt ook stilgestaan bij fenomenen waarbij senioren een hoger risico lopen om slachtoffer te worden, zoals diefstal met list.”

De infosessie vindt plaats om 10 uur in het nieuwe politie- en preventiehuis HiER. Indien je geïnteresseerd bent, kan je inschrijven voor dit informatiemoment via tel. 03 880 18 80 of preventiedienst@boom.be.